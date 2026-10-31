伊拉克库尔德斯坦沙尼达尔洞穴的考古学家研究了一名约生活在7.5万年前的尼安德特人的肩胛骨，并推测他可能被一支削尖的木矛致命刺伤。有关发表在《Scientific Reports》期刊上的研究结果，ScienceDaily进行了报道。

在一块近乎完整的左肩胛骨上发现了一个直径15毫米的圆孔。剑桥大学研究人员认为，该孔可能由带有木制矛尖的长矛造成：石制或燧石制矛头通常会形成更平坦或更具棱角的损伤。

伤口轨迹

根据考古学家的复原，武器从胸腔左侧前部进入，穿过肺部以及可能的大血管，随后从后方刺穿肩胛骨。孔洞的斜边表明这可能是一个出口伤，而移位的细小骨碎片则显示冲击方向为自上而下。

科学家无法准确确定死亡的具体情况或是谁造成了这一击。他们不排除在猎捕大型动物时发生事故的可能性，但他们认为，伤口的位置以及长矛穿过身体所需的力量，与蓄意刺向心脏区域相符。如果这一推测正确，该案例可能是已知最早的使用木矛造成致命人际暴力的证据。

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生前受到照料的迹象

这具被命名为Shanidar A的遗骸属于一名成年尼安德特人，其死亡时约45岁。除肩胛骨外，考古学家还发现了一只近乎完整的右手、肋骨和七颗牙齿。一颗下门牙发生垂直裂开，邻近牙齿向内移位，研究人员将此与面部受到猛烈撞击联系起来。

断裂牙齿暴露的根管上形成了一层较厚的牙结石。研究人员认为，这表明该尼安德特人在受伤后至少又活了一年，也可能更久。科学家认为，由于疼痛以及进食和交流困难，Shanidar A可能需要群体其他成员的支持，包括获得更软的食物。

Shanidar A于2020年在五名尼安德特人遗骸的聚集处被发现，其中包括四名成年人和一名婴儿。他们位于一块巨大的垂直巨石后的狭小空间内，遗骸之间的薄沉积层表明，这些遗体是在不同时期被放置于此。研究人员将此视为证据，说明尼安德特人可能会返回同一地点埋葬死者。

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