联合国人权事务高级专员办事处首尔办事处负责人詹姆斯·希南表示，朝鲜比其历史上任何时候都更加孤立。据他称，几乎不可能进入该国，而与中国的边境封锁极为严密，以至于连非法越境都几乎停止了。他在接受联合国新闻采访时作出上述表示。

联合国办事处在无法直接进入朝鲜的情况下监测当地局势。希南指出，其工作人员主要依靠遭受过侵害或目睹过侵害者的证词，以及朝鲜政府提供的信息和卫星图像。该组织总共采访了约1000人。

准入受限与粮食短缺

希南表示，孤立限制了民众获取外部信息、药品、治疗和某些食品的渠道。该国居民无法接入互联网，而包括联合国机构在内的国际人道主义组织已有五六年无法进入朝鲜。

这名联合国代表还表示，其办事处采访的所有人都曾在某个时刻提到饥饿。他指出，今年早些时候该国曾发生干旱，尽管收成被评估为可以接受。据他称，尚未改革的食品生产和分配体系可能造成普遍的营养问题。希南补充说，在COVID-19疫情期间，该国记录到因饥饿死亡的案例，但规模不像20世纪90年代那样严重。

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强迫劳动与管控

希南表示，强迫劳动是朝鲜民众生活的一部分。其中包括所谓的突击队，其成员可能被派往从事公共工程数天、数周、数月或数年，且没有报酬。联合国办事处评估称，许多地区的学生在收获季节也被安排从事田间劳动，这构成一种儿童强迫劳动。

与此同时，朝鲜正在发生变化：当局正根据一项计划建设医院和工厂，该计划将在10年内每年在20个地区建设企业。该国运行着数千个3G基站，可使用20多种智能手机，移动银行业务也已广泛普及。然而，这些技术在没有互联网接入的封闭环境中运行，而且据希南所说，可能使国家监控更加有效。

他还称，因朝鲜过去参与的强迫失踪事件而分隔在朝鲜、韩国以及部分日本的家庭，是另一个问题。希南表示，联合国正寻求取得进展，以恢复这类家庭的会面；相关会面此前举行至2018年。

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