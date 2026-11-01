南澳大利亚州在一次有害藻华期间记录到超过8200条死亡的鲨鱼和鳐鱼。这些数据基于公民科学家提交的数千份报告，内容涉及被冲上岸的动物，ABC News报道。

弗林德斯大学海洋与海岸研究联盟主任查理·胡维尼尔斯表示，这可能是有记录以来规模最大的鲨鱼和鳐鱼大规模死亡事件。他说，实际死亡数量可能更多，因为并非所有案例都被记录下来。

数千条鳐鱼死亡

记录到的动物包括约4500条南方吉他鳐、850条杰克逊港鲨和670条须鲨。尽管大多数受影响物种的分布范围延伸至藻华区域之外，报告警告称，一些地方种群可能已经崩溃。

胡维尼尔斯表示，在藻华发生前由研究人员标记的150多条鲨鱼和鳐鱼中，12个月后没有一条返回。他的研究还表明，城市地区的杰克逊港鲨和吉他鳐种群正面临严峻形势。

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稀有物种面临风险

潜水员大卫·缪尔黑德在藻华初期于埃迪斯堡码头附近拍到了一条罕见的侏儒刺鳐，这种动物通常只有在被拖网渔船捕获后才会被发现。该物种的分布范围非常有限，主要位于受藻华影响的南澳大利亚州水域。

胡维尼尔斯说，种群数量较少或分布范围狭窄且与藻华区域重叠的物种，可能会处于灭绝边缘。类似风险也适用于沿海黄貂鱼，国际自然保护联盟认为其属于受威胁物种。同时，这两个物种未被联邦政府列入受威胁物种名单。

缪尔黑德表示，他观察到许多常见硬骨鱼和海洋无脊椎动物正在恢复，但据他所说，藻华过后他只看到过一条鳐鱼。胡维尼尔斯认为，由于鲨鱼和鳐鱼成熟较晚、繁殖频率低且后代数量少，它们的恢复可能需要很长时间。

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