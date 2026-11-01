W Australii Południowej podczas szkodliwego zakwitu glonów odnotowano ponad 8 200 martwych rekinów i płaszczek. Dane zebrano na podstawie tysięcy zgłoszeń naukowców obywatelskich dotyczących zwierząt wyrzucanych na brzeg, podaje ABC News.

Dyrektor Konsorcjum Badań Morskich i Przybrzeżnych Uniwersytetu Flindersa Charlie Huveneers stwierdził, że jest to prawdopodobnie największe masowe wymieranie rekinów i płaszczek, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Jak powiedział, rzeczywista liczba padłych zwierząt może być wyższa, ponieważ nie wszystkie przypadki zostały udokumentowane.

Tysiące martwych płaszczek

Wśród zarejestrowanych zwierząt znalazło się około 4 500 południowych płaszczek skrzypcowych, 850 rekinów Port Jackson i 670 wobbegongów. Chociaż zasięgi większości dotkniętych gatunków wykraczają poza obszar zakwitu, raport ostrzegł, że niektóre lokalne populacje mogły ulec załamaniu.

Według Huveneersa spośród ponad 150 rekinów i płaszczek oznakowanych przez badaczy przed zakwitem po 12 miesiącach nie powróciło ani jedno zwierzę. Jego badania wskazują również na trudną sytuację populacji rekinów Port Jackson i płaszczek skrzypcowych na obszarach miejskich.

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Rzadkie gatunki zagrożone

Nurek David Muirhead na początku zakwitu sfotografował w pobliżu molo w Edithburgh rzadką karłowatą płaszczkę kolczastą, którą zwykle widywano tylko po złowieniu przez trawlery. Gatunek ma bardzo ograniczony zasięg, przypadający głównie na wody Australii Południowej dotknięte zakwitem.

Huveneers powiedział, że gatunki o małej liczebności lub wąskim zasięgu pokrywającym się ze strefą zakwitu mogą znaleźć się na granicy wymarcia. Podobne ryzyko dotyczy przybrzeżnej płaszczki, którą Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznaje za gatunek zagrożony. Jednocześnie te dwa gatunki nie są wymienione przez rząd federalny jako gatunki zagrożone.

Muirhead poinformował, że obserwuje odradzanie się wielu pospolitych ryb kostnoszkieletowych i morskich bezkręgowców, jednak po zakwicie widział tylko jedną płaszczkę. Zdaniem Huveneersa odbudowa populacji rekinów i płaszczek może trwać długo z powodu ich późnego dojrzewania, niskiej częstotliwości rozmnażania i małej liczby potomstwa.

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