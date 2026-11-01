В Южной Австралии во время вредоносного цветения водорослей зарегистрировали более 8 200 мертвых акул и скатов. Данные были собраны на основе тысяч сообщений гражданских ученых о животных, которых выносило на берег, сообщает ABC News.

Директор Консорциума морских и прибрежных исследований Университета Флиндерса Чарли Хувенирс заявил, что это, вероятно, самая крупная массовая гибель акул и скатов, когда-либо зарегистрированная. По его словам, реальное число погибших может быть выше, поскольку были зафиксированы не все случаи.

Тысячи погибших скатов

Среди зарегистрированных животных — около 4 500 южных скатов-гитарников, 850 порт-джексонских акул и 670 воббегонгов. Хотя ареалы большинства пострадавших видов простираются за пределы зоны цветения, в отчете предупредили, что некоторые локальные популяции могли разрушиться.

По словам Хувенирса, среди более чем 150 акул и скатов, которых исследователи пометили до цветения, через 12 месяцев не вернулось ни одно животное. Его исследования также свидетельствуют о сложной ситуации с популяциями порт-джексонских акул и скатов-гитарников в городских районах.

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Редкие виды под угрозой

Дайвер Дэвид Мьюрхед в начале цветения сфотографировал возле причала в Эдитбурге редкого карликового колючего ската, которого обычно видели лишь после вылова траулерами. Вид имеет очень ограниченный ареал, который в основном приходится на затронутые цветением воды Южной Австралии.

Хувенирс сказал, что виды с небольшой численностью или узким ареалом, совпадающим с зоной цветения, могут оказаться на грани исчезновения. Подобные риски касаются и прибрежного хвостокола, которого Международный союз охраны природы считает видом, находящимся под угрозой исчезновения. В то же время эти два вида не включены федеральным правительством в перечень видов, находящихся под угрозой.

Мьюрхед сообщил, что наблюдает восстановление многих обычных костистых рыб и морских беспозвоночных, однако после цветения, по его словам, видел только одного ската. По мнению Хувенирса, восстановление акул и скатов может занять много времени из-за их позднего созревания, низкой частоты размножения и небольшого количества потомства.

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