Уганда начала поэтапно выводить свои войска из Сомали, где ее военные почти два десятилетия поддерживали правительственные силы в борьбе с группировкой «Аш-Шабаб». Первый контингент в рамках операции по выводу уже вернулся в Уганду, сообщает Deutsche Welle.

Вывод до конца 2027 года

В заявлении угандийских военных говорится, что страна постепенно выведет все свои силы из Сомали до конца 2027 года. Это касается как военных в составе Миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM), так и контингента, размещенного по двусторонним соглашениям.

В составе AUSSOM в Сомали находятся около 4,5 тысячи угандийских военных, еще примерно 2 тысячи военнослужащих дислоцированы там на двусторонней основе. По данным местных СМИ, 109 угандийских солдат в пятницу покинули столицу Сомали Могадишо.

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Давление на миссию Африканского союза

Уганда стала первой страной, направившей военных в Сомали в 2007 году в составе миротворческой миссии Африканского союза. Угандийская армия заявила, что завершение операции позволит Сомалийским вооруженным силам взять на себя полную ответственность за безопасность в стране.

Будущее миссии AUSSOM оказалось под вопросом после решения США прекратить финансирование логистического офиса ООН, от которого зависит военная коалиция. Вашингтон, крупнейший донор коалиции, выражал недовольство отсутствием прогресса в борьбе с «Аш-Шабаб». В последние годы группировка вернула под контроль часть территорий в центральной и южной частях Сомали.

Заявление Уганды также прозвучало после завершения политической миссии ООН в Сомали, работавшей в стране более трех десятилетий. Ее функции передали правительству Сомали и различным структурам ООН.

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