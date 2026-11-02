Uganda rozpoczęła stopniowe wycofywanie swoich wojsk z Somalii, gdzie jej żołnierze przez niemal dwie dekady wspierali siły rządowe w walce z ugrupowaniem Al-Shabaab. Pierwszy kontyngent w ramach operacji wycofywania już wrócił do Ugandy, informuje Deutsche Welle.

Wycofanie do końca 2027 roku

W oświadczeniu ugandyjskie wojsko podało, że kraj stopniowo wycofa wszystkie swoje siły z Somalii do końca 2027 roku. Dotyczy to zarówno wojsk wchodzących w skład Misji Wsparcia i Stabilizacji Unii Afrykańskiej w Somalii (AUSSOM), jak i kontyngentu rozmieszczonego na podstawie umów dwustronnych.

W ramach AUSSOM w Somalii przebywa około 4,5 tysiąca ugandyjskich żołnierzy, a kolejne około 2 tysiące wojskowych stacjonuje tam na zasadzie dwustronnej. Według lokalnych mediów 109 ugandyjskich żołnierzy opuściło w piątek stolicę Somalii, Mogadiszu.

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Presja na misję Unii Afrykańskiej

Uganda była pierwszym krajem, który w 2007 roku wysłał wojska do Somalii w ramach misji pokojowej Unii Afrykańskiej. Ugandyjska armia oświadczyła, że zakończenie operacji pozwoli Somalijskim Siłom Zbrojnym przejąć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kraju.

Przyszłość misji AUSSOM stanęła pod znakiem zapytania po decyzji Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu finansowania biura logistycznego ONZ, od którego zależy koalicja wojskowa. Waszyngton, największy darczyńca koalicji, wyrażał niezadowolenie z braku postępów w walce z Al-Shabaab. Ugrupowanie w ostatnich latach odzyskało kontrolę nad częścią terytoriów w środkowej i południowej Somalii.

Oświadczenie Ugandy pojawiło się również po zakończeniu politycznej misji ONZ w Somalii, która działała w kraju przez ponad trzy dekady. Jej funkcje przekazano rządowi Somalii oraz różnym strukturom ONZ.

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