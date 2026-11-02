ONZ rozpoczęła wygaszanie misji pokojowej MINURSO w Saharze Zachodniej po tym, jak Rada Bezpieczeństwa nie zdołała przedłużyć jej mandatu. Misja, która działała przez 35 lat, oficjalnie zakończyła operacje 1 listopada, informuje The National.

Wycofanie personelu i zamknięcie baz

Według rzecznika ONZ Stéphane'a Dujarrica mniejszy zespół pozostanie, aby nadzorować wycofanie personelu i zamknięcie obiektów. Organizacja planuje odesłać do domów około 160 obserwatorów wojskowych, wycofać około 180 pracowników cywilnych i związanych z misją, a także zamknąć około 13 baz i punktów misji.

W ramach likwidacji MINURSO ONZ również zutylizuje lub przekaże sprzęt, zdemontuje systemy komunikacyjne i logistyczne oraz zakończy obowiązywanie umów. Procesem będzie kierował zespół pod zarządem Departamentu Wsparcia Operacyjnego ONZ. Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał wszystkie strony do współpracy podczas wycofywania misji.

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Impas w Radzie Bezpieczeństwa

Zakończenie działalności misji było skutkiem dyplomatycznego impasu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie przyszłości Sahary Zachodniej. Do tego terytorium rości sobie prawa Maroko, podczas gdy Front Polisario dąży do niepodległości.

W ubiegłym roku Rada Bezpieczeństwa przyjęła przygotowaną przez USA rezolucję, w której propozycję Maroka, aby przyznać terytorium autonomię pod jego suwerennością, określono jako najbardziej wykonalną opcję uregulowania. W tym roku Rosja, państwo-agresor, które w ubiegłym roku wstrzymało się od głosu, zawetowała nowy projekt rezolucji popierany przez USA. Dokument przewidywał wzmocnienie poparcia dla marokańskiego planu oraz zmniejszenie kontyngentu pokojowego. Alternatywny rosyjski projekt również nie został przyjęty, dlatego misja pozostała bez odnowionego mandatu.

Pałac Królewski Maroka z zadowoleniem przyjął zamknięcie misji, nazywając je ważnym krokiem ku usunięciu kwestii Sahary Zachodniej z porządku obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ.

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