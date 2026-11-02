乌干达已开始逐步从索马里撤出军队。近二十年来，乌干达军人一直在那里支持政府军打击“青年党”组织。撤军行动中的首批部队已返回乌干达，德国之声报道。

在2027年底前完成撤军

乌干达军方在一份声明中表示，该国将于2027年底前逐步从索马里撤出全部兵力。这既包括在非洲联盟驻索马里支援与稳定特派团（AUSSOM）框架下服役的军人，也包括根据双边协议部署的部队。

约有4500名乌干达军人作为AUSSOM的一部分驻扎在索马里，另有约2000名军人根据双边安排驻扎在那里。据当地媒体报道，109名乌干达士兵于周五离开索马里首都摩加迪沙。

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非洲联盟任务面临压力

乌干达是首个于2007年作为非洲联盟维和任务的一部分向索马里派遣军队的国家。乌干达军方表示，行动结束将使索马里武装部队能够全面承担该国安全责任。

在美国决定停止资助联合国后勤办公室后，AUSSOM任务的未来受到质疑，该军事联盟依赖该办公室。作为该联盟最大捐助方的华盛顿，曾对打击“青年党”缺乏进展表示不满。近年来，该组织重新控制了索马里中部和南部的部分地区。

乌干达的声明也发布于联合国驻索马里政治特派团结束之后。该特派团已在该国运作三十多年，其职能已移交给索马里政府和联合国的不同机构。

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