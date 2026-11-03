澳大利亚首次公开的议会赞助通行证数据显示，影子卫生部长安妮·拉斯顿是凯·坎特韦尔通行证的主要担保人。坎特韦尔是博彩游说团体 Responsible Wagering Australia 的首席执行官。拉斯顿担任家庭和社会服务部长期间，坎特韦尔曾任其幕僚长，ABC News Australia报道称。

Responsible Wagering Australia 代表的企业包括 bet365、Sportsbet 和 Betfair。该组织的另一张通行证由工党参议员拉夫·奇科内担保，而拉斯顿在该情况下为第二担保人。拉斯顿拒绝置评。

新的信息披露规则

公众首次能够看到哪些联邦政治人物为游说人士提供进入议会的机会。总理安东尼·阿尔巴尼斯在对该制度进行审查后，于6月宣布调整准入和信息披露规则。

首份关于赞助访问卡的报告包含略多于100张通行证的信息。与此同时，议会服务部表示，根据旧制度发放的1086张卡仍需依据更新后的规则进行评估和处理。

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为能源行业代表提供的通行证

名单还列出了为能源行业代表担保通行证的部长和议员。能源部长克里斯·鲍恩和工业部长蒂姆·艾尔斯是本杰明·奥奎斯特的担保人，后者在游说公司 DPG Advisory Solutions 负责气候倡导工作。

堪培拉议员戴维·史密斯为天然气游说团体 Australian Energy Producers 的通行证提供担保。工党议员詹娜·斯图尔特和萨拉·维蒂为 Hawker Britton Group 提供担保，该公司的客户包括 Woodside 和 ConocoPhillips。担保通行证并不一定意味着支持游说人士或组织的观点。

Australian Democracy Network 表示，新制度未覆盖多达80%直接在企业内从事政府关系工作的游说人士。独立参议员戴维·波考克呼吁将规则扩大至所有职业游说人士，并终止前政治人物及其办公室工作人员进入他们此前监管行业的做法。

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