W Australii pierwsze publiczne dane dotyczące sponsorowanych przepustek do parlamentu pokazały, że minister zdrowia w gabinecie cieni Anne Ruston jest główną sponsorką przepustki dla Kaia Cantwella, dyrektora wykonawczego hazardowej grupy lobbingowej Responsible Wagering Australia. Cantwell był wcześniej szefem sztabu Ruston, gdy pełniła ona funkcję minister ds. rodzin i usług społecznych, informuje ABC News Australia.

Responsible Wagering Australia reprezentuje między innymi bet365, Sportsbet i Betfair. Inną przepustkę dla tej organizacji sponsoruje senator Partii Pracy Raff Ciccone, a Ruston jest w tym przypadku drugą sponsorką. Ruston odmówiła komentarza.

Nowe zasady ujawniania danych

Po raz pierwszy opinia publiczna uzyskała możliwość sprawdzenia, którzy federalni politycy zapewniają lobbystom dostęp do parlamentu. Premier Anthony Albanese ogłosił w czerwcu zmiany zasad dostępu i ujawniania informacji po przeglądzie systemu.

Pierwszy raport dotyczący sponsorowanych kart dostępu zawiera informacje o nieco ponad 100 przepustkach. Jednocześnie Departament Usług Parlamentarnych poinformował o 1086 kartach wydanych w poprzednim systemie, które nadal muszą zostać ocenione i przetworzone zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami.

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Przepustki dla przedstawicieli sektora energetycznego

Na liście wskazano również ministrów i posłów, którzy sponsorują przepustki dla przedstawicieli sektora energetycznego. Minister energii Chris Bowen i minister przemysłu Tim Ayres są sponsorami Benjamina Oquista, który kieruje działaniami na rzecz klimatu w firmie lobbingowej DPG Advisory Solutions.

Poseł z Canberry David Smith sponsoruje przepustkę dla gazowej grupy lobbingowej Australian Energy Producers. Posłanki Partii Pracy Jannah Stewart i Sarah Witty sponsorują Hawker Britton Group, wśród której klientów są Woodside i ConocoPhillips. Sponsorowanie przepustki nie musi oznaczać poparcia dla poglądów lobbysty lub organizacji.

Australian Democracy Network oświadczyła, że nowy system nie obejmuje nawet 80% lobbystów pracujących bezpośrednio w firmach na stanowiskach związanych z relacjami z władzami. Niezależny senator David Pocock wezwał do objęcia zasadami wszystkich zawodowych lobbystów oraz do zakończenia praktyki przechodzenia byłych polityków i pracowników ich biur do branż, które wcześniej regulowali.

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