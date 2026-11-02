В районе Mogale City в ЮАР неочищенные сточные воды продолжают попадать в водотоки возле объекта Всемирного наследия «Колыбель человечества». Загрязнение связывают с проблемами на станции очистки сточных вод Percy Stewart и насосных станциях в Мансивилле и Бриквейле, сообщает Daily Maverick.

Проблемы с насосными станциями

Активист Тревор Бро, член Ассоциации Всемирного наследия «Колыбель человечества», заявил изданию, что сбросы со станции Percy Stewart остаются проблемой около десяти лет. По его словам, насосные станции иногда работают примерно год, но затем снова выходят из строя.

В своем отчете в конце сентября Бро отметил, что 14 сентября насосная станция в Мансивилле не работала уже четыре дня из-за вероятной проблемы с электроснабжением. По его данным, уровень стоков в резервуаре был повышенным, отходы откачивали грузовиками, а канализация из переполненного люка текла по улице, вниз по долине и в ручей Blougat Spruit. Оттуда вода в конечном итоге попадает в Blaaubankspruit.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние на водоемы и бизнес

Blaaubankspruit протекает мимо пещер Стеркфонтейн, известных находками ископаемых останков. Daily Maverick отмечает, что загрязнение также сказалось на Brookwood Trout Farm: пруды, где ранее разводили форель, больше не пригодны для этой рыбы.

Дэвид Бейн, который управляет фермой вместе с семьей, рассказал изданию, что число работников сократилось с девяти до двух, а поток посетителей по выходным уменьшился примерно с 400 до 40 человек. По его словам, качество воды в ручье меняется, однако жизни в нем практически нет. В прудах еще могут обитать более выносливые виды рыб, в том числе усачи, лещи и карпы.

По данным издания, в заявлении от 17 октября 2024 года муниципалитет Mogale City признавал давние проблемы на станции Percy Stewart и насосных станциях. Муниципалитет заверял, что объектам уделяется необходимое внимание, чтобы стоки, сбрасываемые в реки, были безопасны для людей, животных и окружающей среды. Daily Maverick сообщило, что не смогло получить новый комментарий от муниципалитета.

Читай нас в