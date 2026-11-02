W rejonie Mogale City w RPA nieoczyszczone ścieki nadal trafiają do cieków wodnych w pobliżu obiektu światowego dziedzictwa „Kolebka Ludzkości”. Zanieczyszczenie wiąże się z problemami w oczyszczalni ścieków Percy Stewart oraz przepompowniach w Munsieville i Brickvale — informuje Daily Maverick.

Problemy z przepompowniami

Aktywista Trevor Bro, członek Stowarzyszenia Światowego Dziedzictwa Kolebki Ludzkości, powiedział gazecie, że zrzuty z oczyszczalni Percy Stewart pozostają problemem od około dziesięciu lat. Jak zaznaczył, przepompownie czasami działają przez około rok, lecz później ponownie ulegają awarii.

W swoim raporcie pod koniec września Bro wskazał, że 14 września przepompownia w Munsieville nie działała już od czterech dni z powodu prawdopodobnego problemu z zasilaniem elektrycznym. Według jego danych poziom ścieków w zbiorniku był podwyższony, odpady wypompowywano ciężarówkami, a ścieki z przepełnionego włazu płynęły ulicą, w dół doliny i do strumienia Blougat Spruit. Stamtąd woda ostatecznie trafia do Blaaubankspruit.

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Wpływ na zbiorniki wodne i biznes

Blaaubankspruit przepływa obok jaskiń Sterkfontein, znanych z odkryć skamieniałości. Daily Maverick zauważa, że zanieczyszczenie dotknęło także Brookwood Trout Farm: stawy, w których wcześniej hodowano pstrągi, nie nadają się już dla tych ryb.

David Bain, który prowadzi gospodarstwo wraz z rodziną, powiedział gazecie, że liczba pracowników zmniejszyła się z dziewięciu do dwóch, a liczba odwiedzających w weekendy spadła z około 400 do 40 osób. Jak stwierdził, jakość wody w strumieniu się zmienia, jednak praktycznie nie ma w nim życia. W stawach nadal mogą żyć bardziej odporne gatunki ryb, w tym brzany, leszcze i karpie.

Według publikacji w oświadczeniu z 17 października 2024 roku gmina Mogale City przyznała, że od dawna występują problemy w oczyszczalni Percy Stewart i przepompowniach. Gmina zapewniła, że obiekty otrzymują niezbędną uwagę, aby ścieki odprowadzane do rzek były bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Daily Maverick podał, że nie udało mu się uzyskać nowego komentarza od gminy.

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