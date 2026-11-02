在南非莫加莱市地区，未经处理的污水持续流入“人类摇篮”世界遗产地附近的水道。《每日观察家报》报道，污染与珀西·斯图尔特污水处理厂以及芒西维尔和布里克韦尔泵站的问题有关。

泵站问题

“人类摇篮”世界遗产协会成员、活动人士特雷弗·布罗告诉该报，珀西·斯图尔特污水处理厂的排放问题已持续约十年。他表示，泵站有时能运行约一年，但之后又会再次发生故障。

布罗在9月底的报告中指出，9月14日，芒西维尔的泵站因可能的供电问题已停运四天。根据他的资料，储水池内的污水水位升高，废物由卡车抽运；污水从一个满溢的检查井流到街上，沿山谷向下流入Blougat Spruit溪流。水随后最终流入Blaaubankspruit。

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对水体和商业的影响

Blaaubankspruit流经以化石遗骸发现而闻名的斯特克方丹洞穴。Daily Maverick指出，污染也影响了布鲁克伍德鳟鱼农场：此前养殖鳟鱼的池塘已不再适合这种鱼类生存。

与家人共同经营该农场的大卫·贝恩告诉该报，员工人数已从9人减少至2人，周末访客人数也从约400人降至40人。他说，溪流水质会发生变化，但其中几乎没有生命。池塘中仍可能有生命力更强的鱼类，包括须鲃、鲷鱼和鲤鱼。

该报称，莫加莱市政府在2024年10月17日的一份声明中承认，珀西·斯图尔特污水处理厂和泵站长期存在问题。市政府保证，这些设施正得到必要的关注，以确保排入河流的污水对人类、动物和环境是安全的。Daily Maverick报道称，未能获得市政府的最新评论。

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