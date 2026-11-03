苏丹境内流离失所者营地扎姆扎姆至少有1013名平民在快速支援部队（RSF）发动的为期三天的袭击中丧生，袭击始于2025年4月11日。半岛电视台援引联合国人权事务办公室的一份报告报道了此事。

根据联合国的数据，319人在住宅、市场、学校、诊所和清真寺中遭到法外处决。报告还记录了强奸、轮奸、性奴役及其他形式的性暴力，其中扎加瓦社区成员尤其频繁地成为受害者。

对营地的围困和袭击

扎姆扎姆营地位于北达尔富尔州首府法希尔附近。该营地于2004年建立，成为数代因达尔富尔战争而流离失所者的家园。它与阿布舒克和萨拉姆营地共同构成该地区最大的境内流离失所者聚居地之一。

RSF在数月袭击后于2025年4月夺取扎姆扎姆。早在2024年8月，该营地就已确认发生饥荒。幸存者穆赫塔尔·穆萨表示，对货物运入的限制耗尽了食物储备，导致一些居民不得不食用动物饲料和花生壳。

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另一名幸存者乌姆·库尔苏姆·阿里·萨利赫表示，在RSF围困期间，货物不再运抵营地。她说，她看到妇女煮草，并把泥土与面粉混合来烤面包。据目击者称，在进攻期间，RSF战士焚烧了茅草房屋和医疗设施。

达尔富尔的后续袭击

扎姆扎姆被夺取后，数万人离开营地：一些人留在法希尔地区，另一些人向南前往塔维拉和达尔萨拉姆。2025年8月，RSF对法希尔发动攻势，不久后夺取了阿布舒克营地。

联合国人权事务办公室表示，阿布舒克至少有40名流离失所者死亡，另有19人受伤。国际移民组织当时记录到至少500名营地居民逃离。

2025年10月26日，RSF夺取法希尔。现有估计显示，在对该市的袭击及撤离路线上，超过6000人死亡。联合国表示，RSF战士袭击了平民，包括非阿拉伯社区成员，并实施了可能构成战争罪的行为。RSF此前否认在扎姆扎姆和法希尔蓄意袭击平民，同时承认个别战士实施了虐待行为。

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