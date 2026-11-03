По меньшей мере 1013 мирных жителей погибли в суданском лагере для перемещенных лиц Замзам во время трехдневного нападения Сил быстрого реагирования (RSF), начавшегося 11 апреля 2025 года. Об этом со ссылкой на доклад Управления ООН по правам человека сообщает Al Jazeera.

По данным ООН, 319 человек были внесудебно казнены в домах, на рынках, в школах, клиниках и мечетях. В докладе также зафиксированы изнасилования, групповые изнасилования, сексуальное рабство и другие формы сексуального насилия, жертвами которого особенно часто становились представители общины загава.

Осада и нападение на лагерь

Лагерь Замзам расположен недалеко от Эль-Фашера, столицы штата Северный Дарфур. Он был основан в 2004 году и стал домом для нескольких поколений людей, перемещенных из-за войны в Дарфуре. Вместе с лагерями Абу-Шук и Ас-Салам он был частью одного из крупнейших скоплений внутренне перемещенных лиц в регионе.

RSF захватили Замзам в апреле 2025 года после месяцев атак. Голод в лагере был подтвержден еще в августе 2024 года. Выживший Мухтар Муса рассказал, что ограничения на ввоз товаров истощили запасы продовольствия, из-за чего некоторые жители ели корм для животных и скорлупу арахиса.

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Другая выжившая, Умм Кульсум Али Салех, заявила, что во время осады RSF товары перестали поступать в лагерь. По ее словам, она видела, как женщины варили траву и смешивали землю с мукой, чтобы печь хлеб. Во время наступления бойцы RSF, по сообщениям очевидцев, поджигали соломенные дома и медицинские учреждения.

Дальнейшие атаки в Дарфуре

После захвата Замзама десятки тысяч людей покинули лагерь: часть осталась в районе Эль-Фашера, другие направились на юг — в Тавилу и Дар-ас-Салам. В августе 2025 года RSF начали наступление на Эль-Фашер, а вскоре захватили лагерь Абу-Шук.

Управление ООН по правам человека сообщило, что в Абу-Шуке погибли по меньшей мере 40 перемещенных лиц, еще 19 получили ранения. Международная организация по миграции тогда зафиксировала бегство не менее 500 жителей лагеря.

26 октября 2025 года RSF захватили Эль-Фашер. По имеющимся оценкам, во время атаки на город и на путях эвакуации погибли более 6 тысяч человек. ООН заявила, что бойцы RSF нападали на мирных жителей, в том числе на представителей неарабских общин, и совершили действия, которые могут представлять собой военные преступления. RSF ранее отрицали преднамеренные нападения на мирных жителей в Замзаме и Эль-Фашере, одновременно признавая, что отдельные бойцы совершали злоупотребления.

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