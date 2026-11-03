Co najmniej 1013 cywilów zginęło w sudańskim obozie dla osób przesiedlonych Zamzam podczas trzydniowego ataku Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), który rozpoczął się 11 kwietnia 2025 roku. Poinformowała o tym Al Jazeera, powołując się na raport Biura ONZ ds. Praw Człowieka.

Według ONZ 319 osób zostało pozasądowo straconych w domach, na targowiskach, w szkołach, klinikach i meczetach. W raporcie odnotowano także gwałty, gwałty zbiorowe, niewolnictwo seksualne oraz inne formy przemocy seksualnej, których ofiarami szczególnie często stawali się członkowie społeczności Zaghawa.

Oblężenie i atak na obóz

Obóz Zamzam znajduje się w pobliżu El Fasher, stolicy stanu Darfur Północny. Został założony w 2004 roku i stał się domem dla kilku pokoleń ludzi przesiedlonych w wyniku wojny w Darfurze. Wraz z obozami Abu Shouk i Al Salam stanowił część jednego z największych skupisk osób wewnętrznie przesiedlonych w regionie.

RSF zajęły Zamzam w kwietniu 2025 roku po miesiącach ataków. Głód w obozie potwierdzono już w sierpniu 2024 roku. Ocalały Mukhtar Musa powiedział, że ograniczenia dotyczące dostaw towarów wyczerpały zapasy żywności, przez co niektórzy mieszkańcy jedli paszę dla zwierząt i łupiny orzeszków ziemnych.

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Inna ocalała, Umm Kulsum Ali Saleh, oświadczyła, że podczas oblężenia prowadzonego przez RSF towary przestały docierać do obozu. Według niej widziała kobiety gotujące trawę i mieszające ziemię z mąką, aby piec chleb. Podczas ofensywy bojownicy RSF mieli podpalać słomiane domy i placówki medyczne.

Dalsze ataki w Darfurze

Po zajęciu Zamzam dziesiątki tysięcy ludzi opuściły obóz: część pozostała w rejonie El Fasher, inni udali się na południe, do Tawili i Dar as Salam. W sierpniu 2025 roku RSF rozpoczęły ofensywę na El Fasher, a wkrótce potem zajęły obóz Abu Shouk.

Biuro ONZ ds. Praw Człowieka poinformowało, że w Abu Shouk zginęło co najmniej 40 osób przesiedlonych, a kolejnych 19 zostało rannych. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji odnotowała wówczas ucieczkę co najmniej 500 mieszkańców obozu.

26 października 2025 roku RSF zajęły El Fasher. Z dostępnych szacunków wynika, że podczas ataku na miasto i na trasach ewakuacyjnych zginęło ponad 6 tysięcy osób. ONZ oświadczyła, że bojownicy RSF atakowali cywilów, w tym przedstawicieli społeczności niearabskich, oraz dopuścili się działań, które mogą stanowić zbrodnie wojenne. RSF wcześniej zaprzeczały celowym atakom na cywilów w Zamzam i El Fasher, jednocześnie przyznając, że pojedynczy bojownicy dopuszczali się nadużyć.

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