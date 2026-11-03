伊朗武装部队参谋长阿里·阿卜杜拉希少将表示，伊朗军方能够打击对手的有形和无形资产。他还提出了德黑兰认为实现地区持久安全所必需的五项条件，NDTV World报道。

德黑兰的条件

伊朗要求停止所有战线上的军事行动，首先是在加沙和黎巴嫩。德黑兰还拒绝在军事压力下进行的谈判。

其他条件包括取消针对伊朗的所有制裁，以及解冻其被冻结的资产。德黑兰还要求赔偿战争造成的损失。阿卜杜拉希表示，伊朗认为自己“是债权人，而不是债务人”。

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此外，德黑兰要求承认其对霍尔木兹海峡的主权，并提议以所谓的霍尔木兹机制取代由美国主导的地区安全体系。伊朗将不再发动新的军事攻击的保证，以及将安全安排的责任移交给地区国家，列为第五项条件。

议长的声明

伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫表示，德黑兰已向华盛顿传达了“坚定且理性”的回应。他说，美国必须决定是否希望防止一场新的战争。

卡利巴夫还表示，伊朗处于高度防御戒备状态，并警告华盛顿不要发动新的军事行动。他称，伊朗对新的攻击作出的回应将是不可预测的，且不受地理限制。

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