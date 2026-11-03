叙利亚称挫败袭击霍姆斯炼油厂计划——半岛电视台

叙利亚安全部队表示，已挫败一起据称针对叙利亚中部霍姆斯一座炼油厂的袭击计划，并拘留两人。安全部门称，被拘留者与黎巴嫩组织真主党有关联。据半岛电视台报道。

拘留和爆炸装置

叙利亚总情报局在社交媒体平台X上表示，此次行动与内部安全部队联合开展。该机构称这是一次预防性行动，并表示缴获了爆炸装置；安全部门认为，这些装置是为实施计划中的袭击而准备的。

安全部门仅公布两名被拘留者的姓名首字母——M S和B Sh。行动的时间和确切地点未予说明。

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真主党否认

真主党驳回了叙利亚当局的指控。该组织在一份声明中重申，其在叙利亚境内没有存在，也未参与破坏该国安全与稳定的活动。

霍姆斯炼油厂与巴尼亚斯炼油厂并列为叙利亚两座此类设施之一，在向该国供应石油产品方面发挥重要作用。叙利亚当局此前还指控真主党参与涉嫌暗杀计划、导弹袭击和武器走私。

此外，叙利亚总情报局报告称，在代尔祖尔省拘留了两名疑似“伊斯兰国”组织小组成员。该机构称，调查将两人与该地区一系列谋杀案联系起来，其中包括在迈亚丁市拉希德清真寺附近对国防部代表易卜拉欣·贾西姆发动的武装袭击。

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