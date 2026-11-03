Сирия заявила о срыве плана атаки на НПЗ в Хомсе — Al Jazeera

Сирийские силы безопасности заявили, что сорвали предполагаемый план атаки на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе в центральной Сирии и задержали двух человек. По утверждению силовиков, задержанные были связаны с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом сообщает Al Jazeera.

Задержания и взрывные устройства

Генеральная разведывательная служба Сирии сообщила в социальной сети X, что операцию провели совместно с силами внутренней безопасности. Ведомство назвало ее превентивной и заявило об изъятии взрывных устройств, которые, по версии силовиков, были подготовлены для осуществления запланированной атаки.

Силовики назвали только инициалы двух задержанных — M S и B Sh. Время и точное место проведения операции не уточнялись.

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Отрицание «Хезболлы»

«Хезболла» отвергла обвинения сирийских властей. В заявлении группировка повторила, что не имеет присутствия на территории Сирии и не участвует в деятельности, подрывающей безопасность и стабильность страны.

Нефтеперерабатывающий завод в Хомсе является одним из двух таких предприятий в Сирии наряду с заводом в Баниясе и играет важную роль в обеспечении страны нефтепродуктами. Сирийские власти ранее также обвиняли «Хезболлу» в причастности к предполагаемым планам убийств, ракетным атакам и контрабанде оружия.

Отдельно Генеральная разведывательная служба Сирии сообщила о задержании двух подозреваемых членов ячейки ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. По данным ведомства, следствие связывает их с серией убийств в регионе, в том числе с вооруженным нападением на представителя Министерства обороны Ибрагима аль-Джассема возле мечети ар-Рашид в городе Меядин.

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