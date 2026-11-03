Syryjskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że udaremniły rzekomy plan ataku na rafinerię ropy naftowej w Homs w środkowej Syrii i zatrzymały dwie osoby. Według służb zatrzymani byli powiązani z libańskim ugrupowaniem Hezbollah. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Zatrzymania i urządzenia wybuchowe

Syryjska Generalna Służba Wywiadowcza poinformowała w serwisie społecznościowym X, że operację przeprowadzono wspólnie z siłami bezpieczeństwa wewnętrznego. Urząd określił ją jako prewencyjną i przekazał, że zabezpieczono urządzenia wybuchowe, które według służb przygotowano do przeprowadzenia planowanego ataku.

Służby podały jedynie inicjały dwóch zatrzymanych — M S i B Sh. Nie sprecyzowano czasu ani dokładnego miejsca operacji.

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Zaprzeczenie Hezbollahu

Hezbollah odrzucił oskarżenia syryjskich władz. W oświadczeniu ugrupowanie powtórzyło, że nie jest obecne na terytorium Syrii i nie uczestniczy w działalności podważającej bezpieczeństwo i stabilność kraju.

Rafineria w Homs jest jednym z dwóch takich zakładów w Syrii, obok rafinerii w Banijasie, i odgrywa ważną rolę w zaopatrywaniu kraju w produkty naftowe. Syryjskie władze wcześniej również oskarżały Hezbollah o udział w domniemanych planach zabójstw, atakach rakietowych i przemycie broni.

Osobno Syryjska Generalna Służba Wywiadowcza poinformowała o zatrzymaniu dwóch podejrzewanych członków komórki ISIL w prowincji Dajr az-Zaur. Według urzędu śledztwo łączy ich z serią zabójstw w regionie, w tym ze zbrojnym atakiem na przedstawiciela Ministerstwa Obrony Ibrahima al-Dżassema w pobliżu meczetu ar-Raszid w mieście Majadin.

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