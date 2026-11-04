W Izraelu szef służby bezpieczeństwa Szin Bet Dawid Zini chciał przesłuchać trzech liderów partii arabskich w ramach śledztwa w sprawie możliwej zagranicznej ingerencji w wybory do Knesetu. Organy ścigania nie znalazły jednak dowodów uzasadniających takie przesłuchania, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na izraelskiego publicznego nadawcę KAN.

Według KAN chodzi o Mansura Abbasa, lidera Zjednoczonej Arabskiej Listy (Ra'am), Ahmada Tibiego, lidera partii Ta'al, oraz Samiego Abu Shehadeha, szefa partii Balad. Nadawca podał również, że śledczy mają związane ze sprawą informacje dotyczące kolejnego członka Knesetu.

Stanowisko prokurator generalnej

Izraelski dziennik Yedioth Ahronoth podał, że prokurator generalna Gali Baharav-Miara odrzuciła wniosek Ziniego o uznanie całego śledztwa za sprawę bezpieczeństwa państwa. Według gazety dałoby to Szin Bet szersze uprawnienia, w tym do ograniczania podejrzanym dostępu do prawników, podsłuchiwania telefonów i gromadzenia danych o komunikacji.

Baharav-Miara określiła taki wniosek jako niezgodny z prawem. W oświadczeniu podkreśliła, że śledczy potrzebują dowodów, aby przesłuchiwać obywateli lub wybranych urzędników jako podejrzanych, i dodała, że Szin Bet lub inny organ może przekazać materiały stanowiące podstawę do takich działań.

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Według prokurator generalnej Szin Bet przez dwa dni nie przekazywał zebranych materiałów specjalnej grupie śledczej, co opóźniło śledztwo. Grupę utworzono na rekomendację przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Noama Solberga; w jej skład wchodzą śledczy policyjni pod nadzorem prokuratorów państwowych.

Reakcje i wyniki głosowania

Partia Likud premiera Benjamina Netanjahu oskarżyła Baharav-Miarę o utrudnianie śledztwa, ponieważ nie pozwoliła Szin Bet korzystać z uprawnień dostępnych w sprawach bezpieczeństwa. Zjednoczona Lista oświadczyła, że będzie przeciwdziałać próbom przedstawiania głosów setek tysięcy arabskich obywateli jako zagrożenia dla bezpieczeństwa lub przekształcania ich wybranych przedstawicieli w podejrzanych.

Lider opozycyjnej partii Yashar, Gadi Eisenkot, ostrzegł przed wykorzystywaniem służb bezpieczeństwa do celów politycznych. Likud oskarżał Katar o finansowanie działań mających zwiększyć frekwencję wśród arabskich wyborców, lecz nie przedstawił publicznych dowodów ingerencji ani zakrojonych na szeroką skalę fałszerstw. Katar odrzucił te oskarżenia.

Solberg oświadczył, że prawo wymaga opublikowania ostatecznych wyników w środę i nikt nie ma uprawnień, aby je opóźniać. Według liczenia głosów blok Netanjahu zdobył 53 mandaty w 120-osobowym Knesecie, a opozycyjny blok Eisenkota — 48. Zjednoczona Lista otrzymała 11 mandatów, a Ra'am osiem, dlatego żaden z bloków nie osiągnął 61 miejsc potrzebnych do większości.

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