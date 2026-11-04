В Израиле глава службы безопасности Шин Бет Давид Зини хотел допросить трех лидеров арабских партий в рамках расследования возможного иностранного вмешательства в выборы в Кнессет. При этом правоохранительные органы не нашли доказательств, которые оправдывали бы такие допросы, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильского общественного вещателя KAN.

По данным KAN, речь идет о лидере Объединенного арабского списка (Раам) Мансуре Аббасе, лидере партии Тааль Ахмаде Тиби и руководителе партии Балад Сами Абу Шехаде. Вещатель также сообщил, что у следствия есть связанная с делом информация еще об одном депутате Кнессета.

Позиция генерального прокурора

Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара отклонила просьбу Зини признать все расследование делом государственной безопасности. По данным издания, это предоставило бы Шин Бет более широкие полномочия, в частности по ограничению доступа подозреваемых к адвокатам, прослушиванию телефонов и сбору данных о коммуникациях.

Бахарав-Миара назвала такую просьбу незаконной. В заявлении она подчеркнула, что следователям нужны доказательства для допроса граждан или избранных должностных лиц в качестве подозреваемых, и добавила, что Шин Бет или другой орган может передать материалы, которые давали бы основания для таких действий.

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По словам генерального прокурора, Шин Бет в течение двух дней не передавал собранные материалы специальной следственной группе, что задержало расследование. Группу сформировали по рекомендации председателя Центральной избирательной комиссии Ноама Сольберга; в нее входят полицейские следователи под надзором государственных прокуроров.

Реакции и результаты голосования

Партия Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинила Бахарав-Миару в препятствовании расследованию, поскольку она не позволила Шин Бет применять полномочия, доступные в делах о безопасности. Объединенный список заявил, что будет противодействовать попыткам представить голоса сотен тысяч арабских граждан как угрозу безопасности или превратить их избранных представителей в подозреваемых.

Лидер оппозиционной партии Яшар Гади Айзенкот предостерег от использования служб безопасности в политических целях. Ликуд обвинял Катар в финансировании мероприятий для повышения явки арабских избирателей, однако не представил публичных доказательств вмешательства или масштабных фальсификаций. Катар отверг эти обвинения.

Сольберг заявил, что закон требует обнародовать окончательные результаты в среду и никто не имеет полномочий их задерживать. По подсчету голосов, блок Нетаньяху получил 53 места в 120-местном Кнессете, а оппозиционный блок Айзенкота — 48. Объединенный список получил 11 мандатов, Раам — восемь, поэтому ни один из блоков не достиг 61 места, необходимого для большинства.

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