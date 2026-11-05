Учёные в Китае создали первый трёхмерный атлас всего мозга миноги на уровне отдельных клеток. Исследование предоставляет новые сведения о том, как на протяжении сотен миллионов лет эволюционировал мозг позвоночных, сообщает ECNS.

Работу возглавил Су Бин из Куньминского института зоологии Китайской академии наук при участии исследователей BGI Research и Ляонинского педагогического университета. В июне исследование было опубликовано как материал на обложке научного журнала Science.

Молекулярная карта мозга

Атлас содержит высокодетализированную молекулярную карту, показывающую расположение отдельных клеток в мозге миноги и активные в них гены. Миноги относятся к немногим современным бесчелюстным позвоночным. Согласно данным палеонтологической летописи, их базовое строение тела существенно не изменялось примерно 360 миллионов лет, поэтому эти животные важны для реконструкции мозга предков позвоночных.

Сравнение атласа мозга миноги с атласом мыши выявило сходство в закономерностях экспрессии генов и функциях в нескольких участках мозга. По мнению Су Бина, это может свидетельствовать о том, что общий предок позвоночных уже имел хорошо организованный и молекулярно сложный мозг.

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Специализация нейронов

Учёные также сопоставили геномные и молекулярные данные миног с данными данио-рерио, черепах, ящериц, зебровых амадин, голубей, мышей и макак. Они исследовали, как со временем нейроны приобретали более узкую специализацию.

Особое внимание уделили нейронам AEN, распространённым у миног и данио-рерио. Они имеют молекулярные маркеры, связанные одновременно с возбуждающей и тормозной сигнализацией, и могут выполнять несколько функций. У амниот такие клетки встречаются реже, тогда как преобладают специализированные нейроны. Исследователи установили, что появление таких специализированных нейронов совпало с древним вторым удвоением всего генома у общего предка челюстных позвоночных.

Кроме того, в участке мозга миноги, похожем на мозжечок, обнаружили клетки, молекулярно сходные с интернейронами мозжечка данио-рерио. Это указывает на то, что примитивная форма мозжечка могла существовать уже у ранних позвоночных. Су Бин также отметил, что понимание эволюции человеческого мозга потенциально может быть полезным для разработки программного и аппаратного обеспечения искусственного интеллекта.

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