Немецкий поставщик автомобильных компонентов Bosch планирует до конца 2029 года сократить еще 750 рабочих мест в подразделении мобильности на своей площадке разработки в Абштатте, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Компания подтвердила свои планы деловому изданию Handelsblatt, сообщает Anadolu Agency. Bosch отметила, что сокращения будут проведены социально ответственным способом.

Причины сокращений

Bosch связывает это решение с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей и переносом разработки систем в свой центр в Китае, который работает с местными клиентами. Китайские автопроизводители все чаще становятся первыми заказчиками новых технологий, в частности электронных систем рулевого управления и торможения.

Региональный финансовый директор Мохаммед Абрагам заявил, что задачи, связанные с работой с клиентами, больше не будут выполняться в Абштатте. По его словам, для долгосрочного сохранения роли этой площадки компании необходимо скорректировать структуру и расходы.

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Общее количество объявленных сокращений

В то же время площадка в Абштатте сохранит статус центра разработки. Вместе с ранее объявленным сокращением 900 рабочих мест на заводе Bosch в Нюрнберге общее число заявленных сокращений в немецком подразделении мобильности достигло 23 650.

В сентябре Bosch сообщала о намерении ликвидировать примерно половину рабочих мест на предприятии в Нюрнберге. Автомобильная промышленность Германии также испытывает давление из-за конкуренции со стороны Китая, американских пошлин и низкой прибыльности электромобилей.

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