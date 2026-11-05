Китайские ученые выполнили точную лазерную резку на орбите, используя устройство на роботизированном манипуляторе снаружи космической станции «Тяньгун». С помощью установки они сделали миллиметровые надрезы на фрагменте крупногабаритного оборудования, сообщает South China Morning Post.

Дистанционное управление

По данным китайской газеты Science and Technology Daily, лазерным устройством для технического обслуживания управляли дистанционно с расстояния в сотни километров. Точная лазерная резка предполагает фокусировку светового луча для разрезания или плавления материала с очень высокой точностью, а выполнение таких операций на орбите является сложным и рискованным.

Установку совместно разработали Хуачжунский университет науки и технологий и Шанхайский институт космических источников питания. От первоначального проектирования до готовой к полету модели разработчикам потребовался один год.

Руководитель исследовательской группы университета профессор Хуан Юй заявил, что регулярное техническое обслуживание и высокоточный ремонт важны для длительной работы космических станций. По его словам, команде пришлось решить проблемы работы оборудования в экстремальных условиях космоса, миллиметрового позиционирования и резки с микрометровой точностью.

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Система для ремонта на орбите

Устройство использует многоосевые механизмы позиционирования и усовершенствованную систему машинного зрения. В Школе механических наук и инженерии Хуачжунского университета отметили, что многоуровневая система зрения может направлять, идентифицировать и позиционировать установку, автоматически выполняя высокоточную лазерную резку и сбор отходов материала.

В университете сообщили, что автоматизированный ремонт на станции «Тяньгун» должен помочь продлить срок ее эксплуатации и заложить основу для системы технического обслуживания на орбите. Лазерные технологии в космосе также привлекают внимание из-за возможности двойного использования: такие системы потенциально могут применяться для повреждения, вывода из строя или уничтожения других космических аппаратов.

NASA также работает над технологиями обслуживания и производства на орбите Земли и для операций вблизи Луны, в частности над лазерной сваркой. В аннотации Центра космических полетов имени Маршалла отмечается, что лазерные системы могут выполнять соединение, очистку, резку и ремонт, что позволит строить крупные космические конструкции.

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