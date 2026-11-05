Chińscy naukowcy wykonali precyzyjne cięcie laserowe na orbicie, wykorzystując urządzenie na zrobotyzowanym ramieniu poza stacją kosmiczną Tiangong. Za pomocą instalacji wykonali milimetrowe nacięcia na fragmencie wielkogabarytowego sprzętu, informuje South China Morning Post.

Sterowanie zdalne

Według chińskiej gazety Science and Technology Daily urządzenie laserowe do konserwacji było sterowane zdalnie z odległości setek kilometrów. Precyzyjne cięcie laserowe polega na skupianiu wiązki światła w celu cięcia lub topienia materiału z bardzo dużą dokładnością, a wykonywanie takich operacji na orbicie jest trudne i ryzykowne.

Instalację wspólnie opracowały Huazhong University of Science and Technology oraz Shanghai Institute of Space Power-Sources. Od wstępnego projektu do modelu gotowego do lotu twórcom zajęło to rok.

Profesor Huang Yu, kierownik uniwersyteckiej grupy badawczej, oświadczył, że regularna konserwacja i naprawy o wysokiej precyzji są ważne dla długotrwałej pracy stacji kosmicznych. Według niego zespół musiał rozwiązać problemy działania sprzętu w ekstremalnych warunkach kosmosu, pozycjonowania z dokładnością do milimetrów oraz cięcia z dokładnością do mikrometrów.

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System napraw na orbicie

Urządzenie wykorzystuje wieloosiowe mechanizmy pozycjonowania oraz zaawansowany system widzenia maszynowego. W School of Mechanical Science and Engineering Uniwersytetu Huazhong zaznaczono, że wielopoziomowy system wizyjny może naprowadzać, identyfikować i pozycjonować instalację, automatycznie wykonując precyzyjne cięcie laserowe oraz zbieranie odpadów materiałowych.

Uniwersytet poinformował, że zautomatyzowane naprawy na stacji Tiangong powinny pomóc wydłużyć okres jej eksploatacji i stworzyć podstawy systemu konserwacji na orbicie. Technologie laserowe w kosmosie przyciągają także uwagę ze względu na możliwość podwójnego zastosowania: systemy takie mogą potencjalnie służyć do uszkadzania, unieruchamiania lub niszczenia innych statków kosmicznych.

NASA również pracuje nad technologiami obsługi i produkcji na orbicie Ziemi oraz do operacji w pobliżu Księżyca, w tym nad spawaniem laserowym. W streszczeniu Marshall Space Flight Center wskazano, że systemy laserowe mogą wykonywać łączenie, czyszczenie, cięcie i naprawy, co umożliwi budowę dużych konstrukcji kosmicznych.

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