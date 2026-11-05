Китай уперше виконав точне лазерне різання на орбіті — South China Morning Post

Китайські науковці виконали точне лазерне різання на орбіті, використавши пристрій на роботизованому маніпуляторі зовні космічної станції «Тяньгун». За допомогою установки вони зробили міліметрові надрізи на фрагменті великогабаритного обладнання, повідомляє South China Morning Post.

Дистанційне керування

За даними китайської газети Science and Technology Daily, лазерним пристроєм для технічного обслуговування керували дистанційно з відстані у сотні кілометрів. Точне лазерне різання передбачає фокусування світлового променя для розрізання або плавлення матеріалу з дуже високою точністю, а виконання таких операцій на орбіті є складним і ризикованим.

Установку спільно розробили Хуачжунський університет науки і технологій та Шанхайський інститут космічних джерел живлення. Від початкового проєктування до готової для польоту моделі розробникам знадобився один рік.

Керівник дослідницької групи університету професор Хуан Юй заявив, що регулярне обслуговування та високоточний ремонт важливі для тривалої роботи космічних станцій. За його словами, команді довелося розв'язати проблеми роботи обладнання в екстремальних умовах космосу, міліметрового позиціювання та різання з мікрометровою точністю.

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Система для ремонту на орбіті

Пристрій використовує багатовісні механізми позиціювання та вдосконалену систему машинного зору. У школі механічних наук та інженерії Хуачжунського університету зазначили, що багаторівнева система зору може спрямовувати, ідентифікувати й позиціювати установку, автоматично виконуючи високоточне лазерне різання та збирання відходів матеріалу.

В університеті повідомили, що автоматизований ремонт на станції «Тяньгун» має допомогти подовжити строк її експлуатації та закласти основу для системи технічного обслуговування на орбіті. Лазерні технології в космосі також привертають увагу через можливість подвійного використання: такі системи потенційно можуть застосовуватися для пошкодження, виведення з ладу або знищення інших космічних апаратів.

NASA також працює над технологіями обслуговування й виробництва на орбіті Землі та для операцій поблизу Місяця, зокрема над лазерним зварюванням. В анотації Центру космічних польотів Маршалла зазначено, що лазерні системи можуть виконувати з'єднання, очищення, різання та ремонт, що дасть змогу будувати великі космічні конструкції.

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