中国科学家利用安装在“天宫”空间站外部机械臂上的装置，在轨完成了精密激光切割。借助该装置，他们在一块大型设备碎片上进行了毫米级切割，据《南华早报》报道。

远程控制

据中国报纸《科技日报》报道，这台用于维护的激光装置从数百公里外进行远程控制。精密激光切割是指聚焦光束，以极高精度切割或熔化材料，而在轨执行此类操作既复杂又存在风险。

该装置由华中科技大学和上海空间电源研究所联合开发。从初步设计到可用于飞行的模型，开发人员用了1年时间。

该大学研究团队负责人黄宇教授表示，定期维护和高精度维修对于空间站长期运行非常重要。他说，团队必须解决设备在极端太空环境中运行、毫米级定位以及微米级精度切割等问题。

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用于在轨维修的系统

该装置采用多轴定位机构和先进的机器视觉系统。华中科技大学机械科学与工程学院指出，多层级视觉系统能够引导、识别和定位该装置，自动完成高精度激光切割和材料废料收集。

该大学表示，在“天宫”空间站进行自动化维修应有助于延长其使用寿命，并为建立在轨维护系统奠定基础。太空激光技术也因其潜在的双重用途而受到关注：这类系统可能被用于损坏、使其他航天器失效或将其摧毁。

NASA也在研发用于地球轨道维护和制造以及月球附近作业的技术，其中包括激光焊接。马歇尔太空飞行中心的一份摘要指出，激光系统可以进行连接、清洁、切割和维修，从而能够建造大型太空结构。

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