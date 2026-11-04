Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu kupiło nieruchomość w Sydney w Australii, aby ulokować tam swoje przedstawicielstwo. Umowę kupna podpisano w kwietniu, a w październiku prawo własności do obiektu oficjalnie przeszło na rząd Tajwanu, podaje Taipei Times.

Przeprowadzka planowana do końca 2027 roku

Według dyrektorki generalnej Departamentu Spraw Ogólnych MSZ Chen Chin-ling resort szuka wykonawcy remontu zakupionego lokalu. Prace mogą potrwać kilka miesięcy, a przeprowadzka przedstawicielstwa do nowej siedziby jest oczekiwana do końca 2027 roku.

Obecnie Biuro Ekonomiczne i Kulturalne Tajpej w Sydney wynajmuje biuro na 19. piętrze budynku przy 25 Martin Place.

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Budowę ambasady w Belize wstrzymano

Tajwan odłożył również realizację projektu własnego kompleksu ambasady w Belize. Gabinet ministrów Tajwanu zatwierdził go w 2025 roku: początkowy kosztorys wynosił 123 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli 3,76 mln dolarów amerykańskich, a zakończenie budowy planowano w ciągu 25 miesięcy.

Ambasada Tajwanu w Belize poinformowała MSZ o potrzebie dodatkowego finansowania z powodu znacznego wzrostu kosztów prac budowlanych, który Chen powiązała z konfliktami na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo oczekuje na zaktualizowany kosztorys, po czym przekaże go rządowi do zatwierdzenia. Obecnie ambasada w Belize City działa w wynajmowanym lokalu pod adresem No. 1 Taiwan Street.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu ma 111 zagranicznych przedstawicielstw, z których 19 mieści się w nieruchomościach państwowych. Resort kupuje obiekty dla zagranicznych biur od 2002 roku, aby ograniczyć wydatki na najem; w ostatnich latach nabył lokale we Włoszech, Los Angeles i San Francisco.

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