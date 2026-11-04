Министерство иностранных дел Тайваня приобрело недвижимость в Сиднее, Австралия, для размещения своего представительства. Договор купли-продажи подписали в апреле, а в октябре право собственности на объект официально перешло правительству Тайваня, сообщает Taipei Times.

Переезд планируют до конца 2027 года

По словам генерального директора Департамента общих дел МИД Чэнь Цзиньлин, ведомство ищет подрядчика для ремонта приобретенного помещения. Работы могут продолжаться несколько месяцев, а переезд представительства в новое помещение ожидается до конца 2027 года.

Сейчас Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Сиднее арендует офис на 19-м этаже здания по адресу 25 Martin Place.

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Строительство посольства в Белизе приостановили

Тайвань также отложил реализацию проекта собственного комплекса посольства в Белизе. Кабинет министров Тайваня одобрил его в 2025 году: первоначальная смета составляла 123 млн новых тайваньских долларов, или 3,76 млн долларов США, а завершить строительство планировали за 25 месяцев.

Посольство Тайваня в Белизе сообщило МИД о необходимости дополнительного финансирования из-за существенного удорожания строительных работ, которое Чэнь связала с конфликтами на Ближнем Востоке. Министерство ожидает обновленную смету, после чего передаст ее на утверждение правительству. В настоящее время посольство в Белиз-Сити работает в арендованном помещении по адресу №1 Taiwan Street.

МИД Тайваня имеет 111 зарубежных представительств, из которых 19 размещены в государственной недвижимости. Ведомство покупает объекты для зарубежных офисов с 2002 года, чтобы сокращать расходы на аренду; в последние годы оно приобрело помещения в Италии, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

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