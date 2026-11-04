台湾外交部在澳大利亚悉尼购置了一处房产，用于设立其代表处。据《台北时报》报道，购房协议于4月签署，该房产的所有权于10月正式移交台湾政府。

计划于2027年底前搬迁

台湾外交部总务司司长陈金玲表示，该部门正在寻找承包商对购置的场所进行翻修。工程可能持续数月，预计代表处将在2027年底前迁入新址。

目前，台北驻悉尼经济文化办事处租用位于马丁广场25号大楼19层的办公室。

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伯利兹大使馆建设暂停

台湾还推迟了在伯利兹建设自有大使馆综合设施的项目。台湾内阁于2025年批准该项目：初始预算为1.23亿新台币，即376万美元，原计划在25个月内完成建设。

台湾驻伯利兹大使馆向外交部表示，由于建筑工程成本大幅上涨，需要追加资金。陈金玲将成本上涨与中东冲突联系起来。外交部正在等待更新后的预算，随后将提交政府批准。目前，位于伯利兹城的大使馆在台湾街1号租赁场所办公。

台湾外交部在海外设有111个代表处，其中19个设在政府所有的房产内。该部门自2002年起为海外办事处购置房产，以减少租金支出；近年来已在意大利、洛杉矶和旧金山购置场所。

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