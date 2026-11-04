Тайвань придбав нерухомість для представництва в Сіднеї — Taipei Times

Міністерство закордонних справ Тайваню придбало нерухомість у Сіднеї, Австралія, для розміщення свого представництва. Угоду про купівлю підписали у квітні, а в жовтні право власності на об’єкт офіційно перейшло уряду Тайваню, повідомляє Taipei Times.

Переїзд планують до кінця 2027 року

За словами генеральної директорки Департаменту загальних справ МЗС Чень Цзіньлін, відомство шукає підрядника для ремонту придбаного приміщення. Роботи можуть тривати кілька місяців, а переїзд представництва до нового приміщення очікують до кінця 2027 року.

Нині Тайбейське економічне і культурне представництво в Сіднеї орендує офіс на 19-му поверсі будівлі за адресою 25 Martin Place.

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Будівництво посольства в Белізі призупинили

Також Тайвань відклав реалізацію проєкту власного посольського комплексу в Белізі. Кабінет міністрів Тайваню схвалив його у 2025 році: початковий кошторис становив 123 млн нових тайванських доларів, або 3,76 млн доларів США, а завершити будівництво планували за 25 місяців.

Посольство Тайваню в Белізі повідомило МЗС про потребу в додатковому фінансуванні через суттєве подорожчання будівельних робіт, яке Чень пов’язала з конфліктами на Близькому Сході. Міністерство очікує оновлений кошторис, після чого передасть його на затвердження уряду. Наразі посольство у Беліз-Сіті працює в орендованому приміщенні за адресою №1 Taiwan Street.

МЗС Тайваню має 111 закордонних представництв, з яких 19 розміщені у державній нерухомості. Відомство купує об’єкти для закордонних офісів із 2002 року, щоб скорочувати витрати на оренду; останніми роками воно придбало приміщення в Італії, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

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