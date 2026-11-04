Władze Karmielu na północy Izraela zarządziły sprawdzenie wszystkich schronów publicznych i zintensyfikowały przygotowania na możliwe sytuacje nadzwyczajne. Jak informuje Anadolu Agency, odpowiednie polecenie wydał burmistrz miasta Moshe Koninsky.

Kontrola schronów

Burmistrz polecił szefowi miejskiej służby bezpieczeństwa oraz odpowiednim zespołom skontrolować każdy schron publiczny i upewnić się, że miasto jest gotowe reagować na sytuację nadzwyczajną. Jednocześnie władze miasta zaznaczyły, że wytyczne Dowództwa Obrony Cywilnej Sił Obronnych Izraela nie uległy zmianie.

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Doniesienia o możliwym uderzeniu

Wzmożone przygotowania nastąpiły po doniesieniach izraelskich mediów, że Stany Zjednoczone mogą przygotowywać nowe uderzenie na Iran po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych. W doniesieniach tych mowa była o rozbieżnościach dotyczących warunków wznowienia negocjacji.

Według agencji Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego, po czym Teheran przeprowadził uderzenia na Izrael i amerykańskie obiekty w regionie. W kwietniu strony osiągnęły porozumienie o zawieszeniu broni. W czerwcu Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum o wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz, jednak jego realizację wstrzymano z powodu sporów dotyczących bezpieczeństwa w cieśninie.

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