Federalne agencje w USA ostrzegły przed trwającym cyberzagrożeniem dla przemysłowych systemów chłodniczych. Niezidentyfikowani atakujący wykorzystują luki w elektronicznych regulatorach temperatury oraz dostępnym przez internet komercyjnym sprzęcie chłodniczym w detalicznych sklepach spożywczych i obiektach chłodniczego składowania, poinformował Channel NewsAsia.

Ryzyko dla chłodniczego składowania

We wspólnym oświadczeniu Federalne Biuro Śledcze USA, amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) oraz inne struktury rządowe wskazały, że w przypadku skutecznego wykorzystania luk atakujący mogą zmienić temperaturę w systemach.

Według oceny agencji taka ingerencja może potencjalnie spowodować fizyczne konsekwencje, w tym zagrożenie pożarowe, utratę zapasów towarów oraz skrócenie okresu eksploatacji sprzętu.

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Apel CISA

Chris Butera, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora wykonawczego CISA ds. cyberbezpieczeństwa, oświadczył, że każda organizacja zależna od systemów chłodzenia i monitorowania powinna zakładać, że może stać się celem.

W oświadczeniu nie wskazano osób ani grupy, które uważa się za zaangażowane w tę cyberaktywność.

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