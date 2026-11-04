Муниципалитет Кармиэля на севере Израиля распорядился проверить все общественные убежища и усилил подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Anadolu Agency, соответствующее поручение дал мэр города Моше Конинский.

Проверка убежищ

Мэр поручил руководителю городской службы безопасности и профильным командам осмотреть каждое общественное убежище и убедиться, что город готов реагировать на чрезвычайную ситуацию. В то же время муниципалитет отметил, что указания Командования тыла Армии обороны Израиля не менялись.

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Сообщения о возможном ударе

Усиление подготовки произошло после сообщений израильских СМИ о том, что США могут готовить новый удар по Ирану после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. В этих сообщениях говорилось о разногласиях относительно условий возобновления переговоров.

По данным агентства, США и Израиль начали атаки против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран нанес удары по Израилю и американским объектам в регионе. В апреле стороны достигли соглашения о прекращении огня. В июне США и Иран подписали меморандум о свободе судоходства в Ормузском проливе, однако его выполнение было остановлено из-за споров о безопасности в проливе.

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