W Taichungu na Tajwanie najnowszy opublikowany sondaż po raz pierwszy od początku kampanii wyborczej wykazał przewagę kandydatki Demokratycznej Partii Postępowej Ho Hsin-chun nad przedstawicielem Kuomintangu Johnnym Chiangiem. Według badania Ho poparło 41,1% respondentów, a Chianga — 30,4%.

Jak informuje Taipei Times, sondaż opublikowało Tajpejskie Stowarzyszenie Zaufania do Demokracji, a przeprowadził go specjalista ds. sondaży Tai Li-an. Różnica między kandydatami wyniosła 10,7 punktu procentowego.

Wcześniejsze sondaże

Jednocześnie cztery inne sondaże opublikowane od początku października wskazywały na prowadzenie Chianga. Badanie zlecone przez frakcję Kuomintangu w Radzie Miasta Taichung i przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Publicznej Uniwersytetu Fo Guang wykazało jego przewagę: 38,3% wobec 28,1% dla Ho.

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Inny sondaż przeprowadzony przez Uniwersytet Shih Hsin na zlecenie tej samej frakcji i opublikowany 17 października odnotował 39,8% poparcia dla Chianga i 28,7% dla Ho. Dwa wcześniejsze badania również wskazywały na prowadzenie kandydata Kuomintangu — odpowiednio przewagą 6 i 1,9 punktu procentowego.

Oświadczenia kandydatów

Ho oświadczyła, że najnowszy wynik odzwierciedla rosnące społeczne zapotrzebowanie na zmiany. Według niej nastroje te są związane ze spowolnieniem rozwoju miasta i nierozwiązanymi problemami wpływającymi na codzienne życie mieszkańców. Kandydatka poinformowała, że będzie nadal odwiedzać wszystkie 29 dzielnic administracyjnych Taichungu, przedstawiając wyborcom swoje propozycje.

Sztab Chianga w pisemnym oświadczeniu zaznaczył, że szanuje wyniki różnych sondaży i weźmie je pod uwagę. Jednocześnie podkreślił, że najdokładniejszym wskaźnikiem opinii publicznej będą głosy oddane w dniu wyborów. Wybory lokalne na Tajwanie zaplanowano na 28 listopada.

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