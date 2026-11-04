台湾台中市最新公布的一项民调显示，自选举活动开始以来，民进党候选人何欣纯首次领先国民党代表江启臣。调查结果显示，41.1%的受访者支持何欣纯，30.4%支持江启臣。

据《台北时报》报道，该民调由台北民主信任协会公布，并由民调专家戴立安实施。两名候选人之间的差距为10.7个百分点。

此前的民调

与此同时，自10月初以来公布的另外四项民调均显示江启臣领先。一项由台中市议会国民党党团委托、佛光大学民意研究中心进行的调查显示，他以38.3%对何欣纯的28.1%领先。

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另一项由世新大学受同一党团委托进行、并于10月17日公布的民调显示，江启臣的支持率为39.8%，何欣纯为28.7%。此前两项调查也显示国民党候选人领先，领先幅度分别为6个和1.9个百分点。

候选人声明

何欣纯表示，最新结果反映出公众对改变日益增长的诉求。她说，这种情绪与城市发展放缓以及影响居民日常生活的未解决问题有关。这名候选人表示，她将继续走访台中市全部29个行政区，向选民介绍自己的主张。

江启臣的竞选总部在书面声明中表示，尊重并将考虑不同民调的结果。同时，该总部强调，民意最准确的指标将是选举日投下的选票。台湾地方选举定于11月28日举行。

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