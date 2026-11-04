В Тайчжуне на Тайване последний опубликованный опрос впервые с начала избирательной кампании показал преимущество кандидатки Демократической прогрессивной партии Хо Синь-чун над представителем Гоминьдана Джонни Чиангом. Согласно исследованию, Хо поддержали 41,1% респондентов, а Чианга — 30,4%.

Как сообщает Taipei Times, опрос опубликовала Тайбэйская ассоциация доверия к демократии, а провел его специалист по опросам Тай Ли-ан. Разрыв между кандидатами составил 10,7 процентного пункта.

Предыдущие опросы

В то же время четыре других опроса, опубликованные с начала октября, отдавали преимущество Чиангу. Исследование, заказанное фракцией Гоминьдана в городском совете Тайчжуна и проведенное Центром исследований общественного мнения Университета Фо Гуан, показало его преимущество: 38,3% против 28,1% у Хо.

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Еще один опрос, проведенный Университетом Ши Синь по заказу той же фракции и опубликованный 17 октября, зафиксировал 39,8% поддержки Чианга и 28,7% — Хо. Два предыдущих исследования также показывали лидерство кандидата Гоминьдана — с преимуществом в 6 и 1,9 процентного пункта соответственно.

Заявления кандидатов

Хо заявила, что последний результат отражает растущий общественный запрос на перемены. По ее словам, такие настроения связаны с замедлением развития города и нерешенными проблемами, которые влияют на повседневную жизнь жителей. Кандидатка сообщила, что продолжит посещать все 29 административных районов Тайчжуна, представляя избирателям свои предложения.

Штаб Чианга в письменном заявлении отметил, что уважает результаты различных опросов и учтет их. В то же время там подчеркнули, что наиболее точным показателем общественного мнения станут голоса, поданные в день выборов. Местные выборы на Тайване запланированы на 28 ноября.

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