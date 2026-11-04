W Korei Północnej siostra przywódcy kraju, Kim Jo Dzong, oświadczyła, że KRLD wzmocni swoją odpowiedź wobec Stanów Zjednoczonych z powodu tego, co Pjongjang nazywa niezmienną wrogą polityką Waszyngtonu. Poinformował o tym w środę NDTV World, powołując się na państwową Koreańską Centralną Agencję Informacyjną KCNA.

Oświadczenie Kim Jo Dzong

Według KCNA Kim Jo Dzong oświadczyła, że Stany Zjednoczone ustanawiają nowe rekordy w prowadzeniu polityki, którą Pjongjang uważa za wrogą wobec KRLD. Powiedziała, że w takich okolicznościach działania odwetowe Korei Północnej również muszą nabrać nowego wymiaru.

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W komunikacie przedstawiono stanowisko przedstawicielki władz KRLD. W przytoczonym oświadczeniu nie sprecyzowano, jakie dokładnie kroki Pjongjang zamierza podjąć w odpowiedzi na politykę USA.

Komunikat KCNA

NDTV World zaznacza, że Kim Jo Dzong jest wpływową siostrą północnokoreańskiego przywódcy. Medium opublikowało tę informację w materiale agencji Agence France-Presse, który powołuje się na KCNA.

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