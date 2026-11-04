Ким Ё Чжон пригрозила США более жёстким ответом — NDTV World

В Северной Корее сестра лидера страны Ким Ё Чжон заявила, что КНДР усилит свой ответ Соединённым Штатам из-за того, что Пхеньян называет неизменной враждебной политикой Вашингтона. Об этом в среду сообщил NDTV World со ссылкой на государственное Корейское центральное информационное агентство KCNA.

Заявление Ким Ё Чжон

По данным KCNA, Ким Ё Чжон заявила, что США устанавливают новые рекорды в проведении политики, которую Пхеньян считает враждебной по отношению к КНДР. Она сказала, что в таких условиях действия Северной Кореи в ответ также должны приобрести новые масштабы.

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В сообщении изложена позиция представительницы властей КНДР. Какие именно шаги Пхеньян намерен предпринять в ответ на политику США, в приведённом заявлении не уточняется.

Сообщение KCNA

NDTV World отмечает, что Ким Ё Чжон является влиятельной сестрой северокорейского лидера. Издание опубликовало информацию в материале агентства Agence France-Presse, который ссылается на KCNA.

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