В Польше снизили максимальные цены на топливо на 6 ноября — RMF24

В Польше 6 ноября максимальная цена литра бензина АИ-95 составит 6,20 злотого, бензина АИ-98 — 6,93 злотого, а дизельного топлива — 7,91 злотого. Новые предельные цены объявил министр энергетики.

Цены ниже предыдущих

Как сообщает RMF24, новые максимальные цены ниже тех, которые действовали 5 ноября. Тогда литр бензина АИ-95 стоил не более 6,29 злотого, бензина АИ-98 — до 7,10 злотого, а дизельного топлива — до 7,97 злотого.

Следующее сообщение о максимальных ценах на топливо должно быть опубликовано 6 ноября. Оно определит предельные цены на субботу, воскресенье и понедельник.

Третий этап программы CPN

Объявление максимальных цен является частью третьего этапа пакета Ceny Paliwa Niżej, или CPN. Его цель — сдержать рост цен на автозаправочных станциях и уменьшить расходы водителей на заправку.

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Механизм запустили после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний. Президент Польши подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего контроля. За несоблюдение максимальных цен предусмотрен штраф до 1 млн злотых.

Закон также позволяет временно снижать акциз и НДС на жидкое топливо. Финансирование этих мер планируют обеспечить за счет нового сбора с топливных концернов, получающих чрезвычайные прибыли. Согласно планам правительства, весь пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может достичь около 5 млрд злотых.

Новые нормы предусматривают 60-процентный налог на сверхприбыли, полученные от продажи жидкого топлива, в период с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года. Для компаний, которые не производят топливо, сумма налога не сможет превышать 50% выручки или чистой прибыли.

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