波兰下调11月6日燃油最高价格——RMF24

在波兰，11月6日每升95号汽油的最高价格将为6.20兹罗提，98号汽油为6.93兹罗提，柴油为7.91兹罗提。新的价格上限由能源部长公布。

价格低于此前水平

据RMF24报道，新的最高价格低于11月5日实施的价格。当时，每升95号汽油价格不超过6.29兹罗提，98号汽油不超过7.10兹罗提，柴油不超过7.97兹罗提。

下一次有关燃油最高价格的公告预计将于11月6日发布。该公告将确定周六、周日和周一的价格上限。

CPN计划第三阶段

公布最高价格是Ceny Paliwa Niżej一揽子计划，即CPN计划第三阶段的一部分。其目的是遏制加油站价格上涨，并降低驾驶员的加油支出。

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该机制在关于燃油公司超额利润税的法律部分条款生效后启动。波兰总统签署了该法律，同时将其提交宪法法庭进行事后审查。不遵守最高价格规定将面临最高100万兹罗提的罚款。

该法律还允许暂时下调液体燃料的消费税和增值税。这些措施的资金计划通过向获得异常利润的燃油企业征收新费用来保障。根据政府计划，整个燃油价格支持方案将实施至2026年底，其成本可能达到约50亿兹罗提。

新规定对2026年3月1日至2027年3月31日期间销售液体燃料获得的超额利润征收60%的税。对于不生产燃料的公司，税额不得超过收入或净利润的50%。

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