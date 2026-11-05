W Polsce 6 listopada maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 6,20 zł, benzyny 98 — 6,93 zł, a oleju napędowego — 7,91 zł. Nowe ceny maksymalne ogłosił minister energii.

Ceny niższe niż poprzednie

Jak informuje RMF24, nowe ceny maksymalne są niższe od tych, które obowiązywały 5 listopada. Wówczas litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,29 zł, benzyny 98 — do 7,10 zł, a oleju napędowego — do 7,97 zł.

Kolejny komunikat o maksymalnych cenach paliw ma zostać opublikowany 6 listopada. Określi on ceny maksymalne na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Trzeci etap programu CPN

Ogłoszenie cen maksymalnych jest częścią trzeciego etapu pakietu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN. Jego celem jest powstrzymanie wzrostu cen na stacjach paliw i zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie.

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Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Prezydent Polski podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Za nieprzestrzeganie cen maksymalnych przewidziano karę do 1 mln zł.

Ustawa pozwala także na tymczasowe obniżanie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma zostać zapewnione z nowej opłaty nakładanej na koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajne zyski. Zgodnie z planami rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może sięgnąć około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków uzyskanych ze sprzedaży paliw płynnych w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. W przypadku spółek, które nie produkują paliw, kwota podatku nie będzie mogła przekroczyć 50% przychodu lub zysku netto.

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