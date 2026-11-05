У Польщі знизили максимальні ціни на пальне на 6 листопада — RMF24

У Польщі 6 листопада максимальна ціна літра бензину 95 становитиме 6,20 злотого, бензину 98 — 6,93 злотого, а дизельного пального — 7,91 злотого. Нові граничні ціни оголосив міністр енергетики.

Ціни нижчі за попередні

Як повідомляє RMF24, нові максимальні ціни нижчі за ті, що діяли 5 листопада. Тоді літр бензину 95 коштував не більш як 6,29 злотого, бензину 98 — до 7,10 злотого, а дизельного пального — до 7,97 злотого.

Наступне повідомлення про максимальні ціни на пальне має бути оприлюднене 6 листопада. Воно визначатиме граничні ціни для суботи, неділі та понеділка.

Третій етап програми CPN

Оголошення максимальних цін є частиною третього етапу пакета Ceny Paliwa Niżej, або CPN. Його метою є стримування зростання цін на автозаправних станціях та зменшення витрат водіїв на заправку.

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Механізм запустили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній. Президент Польщі підписав закон і водночас скерував його до Конституційного трибуналу в порядку наступного контролю. За недотримання максимальних цін передбачено штраф до 1 млн злотих.

Закон також дозволяє тимчасово знижувати акциз і ПДВ на рідке пальне. Фінансування цих заходів планують забезпечити новим збором із паливних концернів, які отримують надзвичайні прибутки. За урядовими планами, весь пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця 2026 року, а його вартість може сягнути близько 5 млрд злотих.

Нові норми передбачають 60-відсотковий податок на надприбутки, отримані від продажу рідкого пального, у період із 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року. Для компаній, які не виробляють пальне, сума податку не зможе перевищувати 50% доходу або чистого прибутку.

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