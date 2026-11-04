Кім Йо Чжон пригрозила США сильнішою відповіддю — NDTV World

У Північній Кореї сестра лідера країни Кім Йо Чжон заявила, що КНДР посилить свою відповідь Сполученим Штатам через те, що Пхеньян називає незмінною ворожою політикою Вашингтона. Про це в середу повідомило NDTV World з посиланням на державне Корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

Заява Кім Йо Чжон

За даними KCNA, Кім Йо Чжон заявила, що США встановлюють нові рекорди у здійсненні політики, яку Пхеньян вважає ворожою щодо КНДР. Вона сказала, що за таких обставин нових масштабів мають набути й дії Північної Кореї у відповідь.

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У повідомленні йдеться про позицію представниці влади КНДР. Які саме кроки Пхеньян має намір зробити у відповідь на політику США, у наведеній заяві не уточнюється.

Повідомлення KCNA

NDTV World зазначає, що Кім Йо Чжон є впливовою сестрою північнокорейського лідера. Видання опублікувало інформацію в матеріалі агентства Agence France-Presse, який посилається на KCNA.

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