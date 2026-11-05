Банк Англии повысил базовую ставку до 4% — The Guardian

Банк Англии повысил базовую процентную ставку в Великобритании с 3,75% до 4%. Это первое повышение с августа 2023 года. Как сообщает The Guardian, решение приняли на фоне роста инфляции и энергетических расходов, связанных с войной в Иране.

Голосование комитета

За повышение ставки на 0,25 процентного пункта проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Девятый член комитета, Кэтрин Манн, поддержала более жёсткий шаг — немедленное повышение на 0,5 процентного пункта.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли допустил ещё одно повышение ставки в ближайшее время, если риски для инфляции не ослабнут. В то же время он отметил, что нынешнее решение не следует рассматривать как начало неизбежной длительной серии повышений. Банк Англии должен объявить следующее решение по ставке 17 декабря.

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Прогноз инфляции и расходы домохозяйств

Банк Англии теперь ожидает, что инфляция в Великобритании в середине следующего года достигнет 4,9%. В июльском прогнозе регулятор ожидал показатель на уровне 3,2%. В сентябре инфляция, измеренная по индексу потребительских цен, составила 3,5%.

По оценке регулятора, конфликт на Ближнем Востоке поддерживал цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Это может увеличить расходы бизнеса и потребителей. Банк также ожидает, что предельный уровень тарифов на энергию, устанавливаемый Ofgem, в январе вырастет до 2150 фунтов стерлингов и вновь повысится в апреле. Согласно прогнозу регулятора, инфляция цен на продукты питания может достичь 4,75% к середине 2027 года.

В Банке Англии считают, что компании, которые до сих пор частично сдерживали влияние более дорогих нефти и газа благодаря хеджированию энергетических расходов, могут начать перекладывать эти расходы на покупателей через более высокие цены.

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