Bank Anglii podniósł stopę bazową do 4% — The Guardian

Bank Anglii podniósł bazową stopę procentową w Wielkiej Brytanii z 3,75% do 4%. To pierwsza podwyżka od sierpnia 2023 roku. Jak informuje The Guardian, decyzję podjęto w związku ze wzrostem inflacji i kosztów energii związanych z wojną w Iranie.

Głosowanie komitetu

Za podwyżką stopy o 0,25 punktu procentowego zagłosowało ośmiu z dziewięciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii. Dziewiąta członkini komitetu, Catherine Mann, poparła bardziej zdecydowany krok — natychmiastową podwyżkę o 0,5 punktu procentowego.

Prezes Banku Anglii Andrew Bailey dopuścił kolejną podwyżkę stopy w najbliższym czasie, jeśli ryzyka dla inflacji nie osłabną. Jednocześnie zaznaczył, że obecnej decyzji nie należy traktować jako początku nieuchronnej, długotrwałej serii podwyżek. Bank Anglii ma ogłosić kolejną decyzję w sprawie stopy 17 grudnia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognoza inflacji i koszty gospodarstw domowych

Bank Anglii oczekuje obecnie, że inflacja w Wielkiej Brytanii osiągnie 4,9% w połowie przyszłego roku. W lipcowej prognozie regulator spodziewał się wskaźnika na poziomie 3,2%. We wrześniu inflacja mierzona indeksem cen konsumpcyjnych wyniosła 3,5%.

Według oceny regulatora konflikt na Bliskim Wschodzie utrzymywał ceny ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę. Może to zwiększyć koszty firm i konsumentów. Bank oczekuje również, że limit cen energii ustalany przez Ofgem wzrośnie w styczniu do 2150 funtów szterlingów, a następnie ponownie wzrośnie w kwietniu. Według prognozy regulatora inflacja cen żywności może osiągnąć 4,75% do połowy 2027 roku.

W Banku Anglii uważają, że firmy, które dotychczas częściowo ograniczały wpływ droższej ropy i gazu dzięki zabezpieczaniu kosztów energii, mogą zacząć przenosić te koszty na klientów poprzez wyższe ceny.

Czytaj nas na