英格兰银行将基准利率上调至4%——《卫报》

英格兰银行将英国基准利率从3.75%上调至4%。这是自2023年8月以来首次加息。据《卫报》报道，该决定是在与伊朗战争相关的通胀和能源成本上涨背景下作出的。

委员会投票

英格兰银行货币政策委员会九名成员中有八人投票支持将利率上调0.25个百分点。委员会第九名成员凯瑟琳·曼恩支持采取更强硬的举措——立即上调0.5个百分点。

英格兰银行行长安德鲁·贝利表示，如果通胀风险未能缓解，近期可能再次加息。同时，他指出，不应将当前决定视为一连串长期加息不可避免的开端。英格兰银行计划于12月17日公布下一次利率决定。

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通胀预测和家庭支出

英格兰银行目前预计，英国通胀率将在明年年中达到4.9%。在7月的预测中，监管机构预计该指标为3.2%。9月，按消费者价格指数衡量的通胀率为3.5%。

监管机构评估称，中东冲突使油价维持在每桶100美元以上。这可能增加企业和消费者的成本。该行还预计，Ofgem设定的能源价格上限将在1月升至2150英镑，并在4月再次上调。根据监管机构的预测，到2027年年中，食品价格通胀率可能达到4.75%。

英格兰银行认为，此前通过对冲能源成本而部分抑制更昂贵石油和天然气影响的企业，可能开始通过提高价格将这些成本转嫁给消费者。

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