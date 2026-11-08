«Борнмут» на выезде обыграл «Ипсвич» со счётом 2:1 в матче Премьер-лиги на стадионе «Портмен Роуд». Команда Марко Розе одержала восьмую победу подряд, а бразильский нападающий Эванилсон забил в пятом матче лиги подряд.

Как сообщает The Guardian, Эванилсон открыл счёт уже на пятой минуте. Гол стал следствием ошибки вратаря «Ипсвича» Кристиана Уолтона, который пытался обыграть бразильца с мячом, но потерял его.

Автогол в начале второго тайма

Через 27 секунд после возобновления игры «Борнмут» удвоил преимущество. Удар Райана Кристи рикошетом от защитника «Ипсвича» Лейфа Дэвиса завершился автоголом.

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Эванилсон не забивал в первых шести матчах сезона, однако сейчас у него семь голов в восьми матчах. Его мяч в ворота «Ипсвича» стал пятым подряд в матчах Премьер-лиги.

«Ипсвич» сократил отставание

Хозяева отыграли один мяч на 73-й минуте: Джек Кларк реализовал пенальти. «Ипсвич», который возглавляет Гэри О’Нил, не смог сравнять счёт до финального свистка.

«Ипсвич» больше владел мячом — 58% против 42%, однако нанёс лишь один удар в створ ворот. «Борнмут» четырежды пробил в створ и подал семь угловых. Для «Ипсвича» это была лишь одна победа в последних семи матчах.

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